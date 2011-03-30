Кучма уверяет, что приказа подорвать Витренко не давал

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА называет абсурдом заявления своего экс-охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что он якобы в 1999 году дал указание организовать покушение на лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталию ВИТРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня в интервью журналистам возле Генпрокуратуры, куда в четвертый раз пришел на допрос после возбуждения в отношении него уголовного дела.

«Я думаю, что сегодня можно много найти людей, которые погибли в Украине, и, наверно, не только в Украине, можно под пленки (имеется в виду записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – УНИАН) все списать. Так и это. Вы же хорошо понимаете, что это абсурд», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщалось, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что теракт против Н.ВИТРЕНКО в 1999 г. был организован Службой безопасности Украины. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, теракт был организован в интересах действующего на тот момент Президента Л.КУЧМЫ. «Чтобы ему победить на президентских выборах, СБУ бросает гранату в толпу людей, и в этом обвиняют одного из кандидатов, который является конкурентом Л.КУЧМЫ», - заявил экс-майор.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что его аудиозаписи могут подтвердить указанный факт покушения.

В 1999 году в ходе президентских выборов во время встречи кандидата в Президенты Н.ВИТРЕНКО (ПСПУ) с избирателями в Кривом Роге произошел взрыв гранаты. Н.ВИТРЕНКО и несколько десятков участников встречи были ранены. Следствие выдвинуло обвинение Сергею ИВАНЧЕНКО, который возглавлял криворожский штаб кандидата в Президенты Александра МОРОЗА (СПУ).