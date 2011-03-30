Азаров предупредил министров об информационных атаках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что осуществление реформ в Украине будет сопровождаться внешними и внутренними информационными атаками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабинета министров Украины.

«Все эти задачи (относительно реформ в Украине – УНИАН), еще раз подчеркиваю, нам придется реализовывать в условиях выхода из кризиса, неопределенности мировых финансовых рынков, рискового роста в мире цен на энергоносители и продовольствие. К величайшему сожалению, это придется делать также в условиях беспрецедентных информационных атак с привлечением внешних и внутренних ресурсов», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, цель таких атак – дискредитация правительства, создание в Украине политической напряженности и социальной нестабильности.

«Поэтому сегодня, на переломном этапе реформ, обществу как никогда нужна правдивая информация, объективные оценки, беспристрастные выводы о состоянии дел. Сразу скажу, что оно далеко не идеальное», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что одним из главных направлений реформ в 2011 году является реформирование сферы АПК, подъем строительного комплекса.

Также Н.АЗАРОВ отметил необходимость развития социальной сферы, сферы здравоохранения, образования, культуры.

«Эти сферы – гуманитарный двигатель экономического развития. Поэтому модернизация социальной сферы в 2011 году должна включать самые актуальные вопросы указанных отраслей», - отметил Н.АЗАРОВ.