Кучма сомневается в психической адекватности Мельниченко

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА имеет сомнения в психической адекватности экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, учитывая его заявления в СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сказал журналистам.

«Ну, вы же имеете возможность анализировать все его заявления. Я раньше пытался не читать, но, учитывая то, что такие серьезные обвинения, читаю, но не могу понять, что это говорит здоровый человек. Не могу понять. Здоровый человек говорить так просто не может. Потому что у здорового человека должно оставаться хоть немного совести», - сказал Л.КУЧМА.