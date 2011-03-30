Кучма: если адвоката отстранят, очной ставки не будет

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА не согласен с действиями Генеральной прокуратуры, следователи которой намерены отстранить его адвоката Игоря ФОМИНА от участия в его защите.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам у входа в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

«Я не могу согласиться с тем, что мне не дают права на ту защиту, которую я хочу», - сказал Л.КУЧМА и добавил, что сейчас идет на допрос с адвокатом, которого Генпрокуратура собирается отстранить от дела.

«Я с этим категорически не согласен. Но посмотрим, какие основания. Если действительно будут основания отвести, тогда я буду вынужден взять перерыв снова на очную ставку», - сказал он.

На вопрос, какие причины, по его мнению, побудили Генпрокуратуру к отстранению адвоката, Л.КУЧМА ответил, что не хочет это комментировать, однако порекомендовал журналистам читать «Украинскую правду». «Вы читайте «Украинскую правду», она знает больше нас всех, и вас в том числе», - сказал он.