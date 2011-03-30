У движения «Стоп цензуре!» есть 11 просьб к Януковичу

Движение «Стоп цензуре!» выражает обеспокоенность ухудшением ситуации в информационной сфере. Оно просит Виктора Януковича возобновить практику открытых ежеквартальных пресс-конференций, ввести ротацию в журналистском пуле и показать журналистам Межигорье. Такие требования содержатся в обращении движения к президенту Украины, сообщает сайт Телекритика.

Также движение просит обеспечить создание системы общественного вещания, разработать и внести законопроект «О прозрачности медиа собственности», провести совещание с представителями силовых структур с их открытым отчетом о преступлениях против журналистов.

Кроме того, президента призывают публично обнародовать его позицию в связи с непаритетным освещением телеканалами власти и оппозиции, дать публичную оценку ситуации с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, назначить членом Нацсовета кандидатуру от общественности, поддержанную движением, гарантировать соблюдение законодательства в сфере полномочий редакционных советов в СМИ и инициировать обсуждение этих проблем в рамках Общественного совета с привлечением представителей движения и независимых экспертов.

Текст обращения:

Президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу

Мы, украинские журналисты, объединившиеся в Общественное движение «Стоп цензуре!», обращаемся к Вам, чтобы привлечь Ваше внимание к проблемам со свободой слова в Украине.

За последний год ситуация в информационной сфере существенно ухудшилась. Более того, есть много фактов, которые доказывают, что причинами этого стали действия власти.

Особое беспокойство вызывает ситуация на телевизионных каналах. Как фиксируют многочисленные мониторинги, телевизионные новости не отражают реального состояния дел в стране, там не соблюдены базовые журналистские стандарты. Приведем некоторые цифры (Исследование АУП и Института социологии НАНУ): в декабре 2010 г. 63 % всех упоминаний о политиках касаются представителей власти и правящей коалиции, 30 % - оппозиции и 7 % - других политиков. В феврале диспропорции растут - 75 %, 18 %, 7 % соответственно. Особенно заметен дисбаланс в эфире государственного телеканала - Первого Национального. Прямая речь провластных политиков на УТ-1 составляла 95 %.

Чаще всего замалчиваются темы, связанные со снижением разных составляющих благосостояния населения или отдельных его групп; с публичными заявлениями и действиями оппозиции; информация, связанная с наступлением власти на бизнес; с наступлением власти на свободу слова; с конфликтными ситуациями, спровоцированными действиями власти в гуманитарной сфере (Мониторинг ГО «Телекритика»).

Напомним, что за последний год многие журналистские коллективы заявляли о цензуре при освещении определенных тем, связанных с деятельностью власти: Голодомора, Налогового майдана, Вашей резиденции и других. В то же время, за этот период немало журналистов, которые публично выступили с заявлениями о цензуре, остались вне эфира или потеряли работу, тогда как качество телевизионных новостей существенно снизилось. В редакциях часто имеет место внутренняя цензура, или же экономическое давление, в том числе - и со стороны владельцев.

Реформирование государственного телеканала в общественный, о готовности которого Вы уже давно заявляли публично, не происходит. Законопроект «Об общественном вещании» в Парламенте не рассматривался. Никакого реформирования такого постсоветского пережитка, как государственные и коммунальные СМИ, от которого избавились все страны бывшего СССР, в Украине не происходит.

Мы также обращаем Ваше внимание на отсутствие расследований многочисленных преступлений против журналистов. Несмотря на то, что Вы брали под личный контроль дело Василия Климентьева, результатов расследования до сих пор нет.

Также не наказанным остается и охранник УГО, который применил силу против журналиста СТБ Сергея Андрушко, аккредитованного на освещение мероприятия с Вашим участием. После этого имел место конфликт с охранниками Премьер-министра и журналистами «5 канала». Есть много других случаев, свидетельствующих о халатности правоохранительных органов в расследовании таких преступлений.

Мы приветствуем принятие Закона «О доступе к публичной информации», но пока он не вступил в силу, зато есть много проблем с открытостью власти. Мы убеждены, что кулуарное принятие решений без информирования общественности и СМИ серьезно вредит имиджу и поддержке власти со стороны общества.

Немало проблем и с формированием и деятельностью Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначение членов Нацсовета обернулось скандалом вокруг их несоответствия этим должностям, все предложения общественности были проигнорированы. Теперь мы наблюдаем за тем, как Нацсовет своими решениями лишает лицензий те телекомпании, которые транслируют в эфире программы TBi и ТРК «Черноморская», что вызывает подозрения в политической ангажованости этого регулирующего органа.

Все это свидетельствует о том, что в Украине не созданы системы независимой регуляции отрасли, нет свободного рынка СМИ, журналисты остаются не защищенными от физических преследований и давления, а пространство плюрализма тотально сократилось.

Ввиду того, что Вы назначили себе пресс-секретаря из членов движения «Стоп цензуре!», мы считаем, что Вы разделяете принципы и ценности нашего движения. Поэтому, просим Вас как можно скорее обратить внимание на ситуацию в информационной сфере и предпринять следующие шаги:

- Способствовать прозрачности власти в Украине, обновив практику Ваших предшественников относительно открытых ежеквартальных пресс-конференций.

- Ввести ротацию в журналистском пуле, чтобы освещать зарубежные визиты могли представители разных СМИ, не только лояльных к власти.

- Способствовать реформированию украинских СМИ. Обеспечить создание системы общественного вещания.

- Разработать и внести законопроект «О прозрачности медиасобственности».

- Провести совещание с представителями силовых структур с их открытым отчетом о преступлениях против журналистов.

- Публично обнародовать свою позицию в связи с диспаритетом освещения телеканалами деятельности власти и оппозиции в интересах власти.

- Дать публичную оценку ситуации с Нацсоветом и вокруг телеканалов TBi, 5 канал, ТРК «Черноморская», и задержке объявления повторного конкурса на частоты, которых были лишены эти телеканалы.

- Инициировать обсуждение этих проблем в рамках Общественного совета с привлечением представителей Руха и независимых экспертов.

- Назначить членом Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания по президентской квоте кандидатуру, которую выдвинет общественность и поддержит Движение «Стоп цензуре!».

- Гарантировать соблюдение медийного законодательства в сфере полномочий редакционных советов в средствах массовой информации.

- Выполнить обещание, данное почти год назад, и показать журналистам свое имение в Межигорье.