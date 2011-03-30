Эксперты: в Кабмине 5 официальных миллионеров, и 2 «подпольных»

Большинство членов украинского правительства – миллионеры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе Института Горшенина «Большой украинский бизнес и правительство Украины», представленном сегодня в Брюсселе руководителем Департамента медиа-программ Института Горшенина Ксенией ВАСИЛЕНКО.

«Нынешнее украинское правительство – кабинет премьер-министра Николая АЗАРОВА – одно в своем роде, где большинство занимают не профессиональные политики, но очень богатые люди, которые держат власть сейчас», - сказала она.

К.ВАСИЛЕНКО отметила, что из 16 членов нынешнего правительства пятеро – Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергей ТИГИПКО, Юрий БОЙКО и Николай ПРИСЯЖНЮК – являются официальными миллионерами. По ее словам, еще двое – Виктор БАЛОГА и Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ – хотя и не декларируют свои миллионы, однако, де-факто также являются миллионерами.

В докладе отмечается, что ряд министров в правительстве регистрируют свою собственность на близких родственников. Так, Н.АЗАРОВ и Александр ЛАВРИНОВИЧ регистрируют свою собственность на сыновей, а Дмитрий ТАБАЧНИК – на родного брата.

«Вне всяких сомнений есть чиновники в составе Кабинета министров Украины, которые никогда не имели супер-прибылей, как, например, вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО», – сказала глава Департамента медиа-программ Института Горшенина.

В докладе К.ВАСИЛЕНКО отметила, что за последний год уровень состояния многих правительственных миллионеров значительно возрос.

«И это только информация из открытых источников», - уточнила она.

Так, по ее словам, состояние первого вице-премьера А.КЛЮЕВА за 2010 год выросло более чем на полмиллиарда долларов, а состояние вице-премьера С.ТИГИПКО – на 223,6 млн. долларов.

В докладе со ссылкой на открытые источники дана оценка состояний 12-ти членов правительства из 16-ти, а также сфер их основных интересов.