На митинг вышли обманутые вкладчики Сбербанка СССР

В Сумах прошел митинг обманутых вкладчиков Сбербанка бывшего СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге приняли около 150 человек, преимущественно люди преклонных лет.

«Президенты и правительства Украины, которые сменяют друг друга, манипулируют сознанием народа, но практически не возвращают нам вклады. Мы, вкладчики, десятки лет тяжелым трудом и своим здоровьем собирали те деньги, чтобы поддержать себя на старости лет. Однако принятый закон №537/96-ВР оказался таким, который стал не обязательным для правительства и его органов. Все наши обращения к Президенту, к Председателю Верховной Рады, к правительству тонут как камень в воде. Почему до сих пор людям не вернули их деньги?», - подчеркивали в своих выступлениях участники митинга.

Они отмечали, что за последние три года на возврат вкладов в государственном бюджете не было предусмотрено ни копейки, а правительство по этому поводу хранит молчание.

По итогам пикетирования Сумской облгосадминистрации единогласно была принята резолюция митинга из 17 пунктов. В ней, в частности, требуется до 50-ти процентов от продажи государственной собственности, доходы от конфискации контрабанды, а также прибыль Ощадбанка Украины направлять на выплату не возвращенных сбережений.

Резолюцию митинга с требованиями к руководству государства участники пикетирования передали председателю Сумской ОГА Юрию ЧМЫРЮ.