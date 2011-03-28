Епископ УПЦ считает грехом наклейки с иконами на крашанках

Епископ Владимир-Волынский и Ковельский НИКОДИМ считает грехом и кощунством наклейки со святыми иконами для украшения пасхальных яиц.

Об этом говорится в его обращении к верующим, сообщили УНИАН в пресс-службе Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Вскоре все мы будем праздновать праздник праздников - Пасху. Традиционным атрибутом Пасхи издавна являются раскрашенные яйца – крашенки и писанки, - говорится в обращении. - Наши предки украшали писанки художественными узорами, изображениями цветов, животных, пейзажей. В эту творческую и кропотливую работу вкладывали душу, чтобы таким образом прославить Воскресение Христово".

При этом епископ выразил сожаление по поводу того, что традиционное искусство росписи пасхальных яиц забывается в Украине, "на смену ему пришли уродливые пластиковые наклейки, которые появляются на прилавках в предпасхальные дни".

"Среди большого ассортимента наклеек есть такие, которые содержат изображение икон Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых угодников. Украшенные таким образом яйца потом потребляются, а священные изображения срываются и выбрасываются в мусорник. Люди празднуют Воскресение Христово и, одновременно, попирают Его святой Лик", - подчеркнул он.

Архиерей призвал верующих воздержаться от использования таких украшений и разъяснить позицию церкви продавцам этих товаров.

"Есть большой выбор наклеек с изображениями цветов, узоров, храмов - используйте их. А еще лучше - соберитесь в семейном кругу, зажгите свечу и напишите наши традиционные украинские писанки, рассказывая детям о Воскресении Христовом", - сказал епископ.