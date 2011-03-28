Кучма готов смотреть Литвину в глаза «сколько угодно»

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА не видит необходимости в проведении допросов бывшего главы его администрации, а в настоящее время председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил возле центрального входа Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, куда в третий раз пришел на допрос, отвечая на вопрос, какие еще следственные действия запланированы по его делу, и будут ли, в частности, допрашивать В.ЛИТВИНА.

«Нет, я об этом не знаю, я не вижу необходимости. Но я не следователь, простите», - сказал Л.КУЧМА.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос, готов ли он к очной ставке с В.ЛИТВИНЫМ, экс-Президент ответил: «Я готов Владимиру Михайловичу в глаза смотреть друг другу сколько угодно, как вам сейчас смотрю».

Также Л.КУЧМА подтвердил, что В.ЛИТВИН в свое время в должности руководителя администрации главы государства ежедневно предоставлял ему аналитические записки о ситуации в государстве.

«ЛИТВИН обязан был, как глава администрации, по должности, давать мне аналитические записки, что происходит в стране. Это его обязанность», - сказал Л.КУЧМА.

Он порекомендовал журналистам обратиться к нынешнему заместителю главы АП Анне ГЕРМАН и спросить, предоставляет ли она Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ аналитические записки о событиях в Украине.

«Спросите у А.ГЕРМАН. Она наверно, больше дает. Она дает Президенту, так сказать (имеется в виду такие записки – УНИАН», - сказал Л.КУЧМА.

Справка УНИАН. В.ЛИТВИН с сентября 1996 года по октябрь 1999 года занимал должность первого помощника Президента Украины, с октября 1999 года по март 2002 года - главы Администрации Президента Украины.