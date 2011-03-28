Заместитель Добкина попал в ДТП

Вице-губернатор Харьковской области Игорь Шурма попал в ДТП в центре Харькова

Как пишет газета "Сегодня", столкновение произошло в пятницу утром. Служебный автомобиль «Шкода», в котором на пассажирском сиденье ехал сам чиновник, не разминулся с «Маздой», в которой было двое детей. К счастью, никому из участников ДТП не понадобилась медицинская помощь.

По словам аварийного комиссара страховой компании, в которой зарегистрирована «Мазда», Вячеслава Манукяна, служебное авто вице-губернатора не соблюдало интервал при перестроении вправо, поэтому и произошло столкновение. «Водитель Шурмы ехал по трамвайному полотну. Потом он сменил направление движения (в этот момент «Мазда» сравнялась со «Шкодой.) и был удар. Авто нашего клиента отлетело и задело бордюр. Пробилось колесо, от чего машина отскочила и снова соприкоснулось со «Шкодой», от чего ее развернуло и она стала поперек», — говорит страховой комиссар. Но, по его словам, в выводах сотрудников ГАИ значится, что водитель «Мазды» не справился с управлением и совершил столкновение со «Шкодой», которая ехала впереди.

Вице-губернатор Игорь Шурма подтвердил факт пятничного ДТП. «К счастью, никто не пострадал в этом дорожно-транспортном происшествии. Но ответы на все остальные вопросы должны дать специалисты и они будут принимать решение, кто из водителей был неправ на дороге», — сообщил нам Игорь Михайлович. Дальнейшее разбирательство, по словам Вячеслава Манукяна, будет проходить в суде.