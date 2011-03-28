Тимошенко объяснила, почему летала чартером

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что вынуждена была лететь в Брюссель чартерным рейсом, поскольку не хотела ставить под угрозу жизни пассажиров рейсовых самолетов из-за существующей для нее определенной опасности.

Об этом она заявила в интервью 5-у каналу в воскресенье.

"Почему нужно было чартером лететь? Потому что я хорошо знаю весь бэк-граунд, всю историю тех людей, которые сегодня при власти. И я не могу гарантировать на 100 процентов безопасность тех самолетов, которые летают. И поэтому я не хочу пассажиров рейсовых самолетов ставить хоть под малейший риск", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что против нее может быть спланировано все, что угодно, теми людьми, которые в свое время "закапывали бизнесменов, судей, прокуроров, адвокатов в терриконы".

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно поэтому она не имела права переносить риск, который существует относительно нее, на пассажиров рейсовых самолетов.

При этом лидер "Батьківщини" опровергла все заявления, что ее перелет чартерным самолетом стоил 20 тыс. евро.