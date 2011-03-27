Тимошенко считает, что ее игнорировали
14:21, 27 марта 2011Политика
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"Как вам сегодня погода в Киеве? Я старалась"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что украинские телеканалы недостаточно освещали ее визит в Брюссель.
"Их каналы TV, как всегда, ограничили информацию о моем визите в Брюссель", - написала она на своей странице в Twitter в воскресенье.
"Но 5 канал все же взял интервью. Оно выйдет сегодня в 20.05", - сообщила экс-премьер.
Тимошенко также пошутила: "Как вам сегодня погода в Киеве? Я старалась. Со снегом"справились", на другие проблемы надо еще немного времени".
Как сообщалось, 23-25 марта Тимошенко участвовала в саммите Европейской народной партии в Брюсселе.
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