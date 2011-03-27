Тарас Чорновил: роль Пукача в деле отца тоже просматривается

«Роль (Алексея) Пукача в деле (Вячеслава) Чорновола тоже достаточно серьезно проглядывается», – заявил в эфире Радио Свобода народный депутат Тарас Чорновил.

«По некоторым данным, он (бывший генерал милиции Алексей Пукач ) руководил «наружкой» за Вячеславом Чорноволом в Кировограде. Когда он должен был выезжать в этот последний путь в Киев. И он якобы дал сигнал на выезд КАМаза из Лугового из Днепропетровской области. Есть только пока еще некоторая поверхностная информация. Факты могут быть только в том случае, когда будет проведено до конца следствие», – заметил парламентарий.

По его словам, он также имеет серьезные претензии к бывшему Президенту Виктору Ющенко.

«У меня есть к Ющенко очень серьезные претензии по этому делу... Но я опять еще раз говорю, я не могу говорить о каких-то прямых доказательства. Я заявлял, что Ющенко есть среди тех людей, которых нужно допросить», – отметил Тарас Чорновил.

«Например, свидетельства были, – продлил депутат. – Об этом говорили кулуарно, милиционеры высокого ранга (генералы, полковники), которые были на одной из встреч типичных Кравченко-Ющенко. Кстати, хочу напомнить, что Ющенко и Кравченко (бывший министр внутренний дел, которого подозревают во всех преступлениях и на него теперь как покойника все преступления вешают) были ближайшими друзьями, особенно душевными друзьями, там дружба была на наивысшем уровне».

«Будто при Ющенко он (Кравченко) сказал фразу к своим полковникам: «Да Вы даже сволочи убить по-человечески не можете. Я тепер, как клоун должен скакать перед тележурналюгами этими и рассказывать им, что это было просто авария». Я бы хотел чтобы Ющенко под присягой сказал, было это при нем сказано, или не было, – заметил депутат.