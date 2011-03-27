Днепропетровский облсовет сократил свой аппарат на 31%

Днепропетровский областной совет сократил свой аппарат на 31% - с 92 до 63 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты областного совета приняли на 5-й сессии 25 марта.

«Основная цель сокращения исполнительного аппарата областного совета – выполнение поручения Президента Украины по проведению административной реформы и экономии бюджетных средств», - отмечается в решении облсовета.

Экономия бюджетных средств составит около 650 тыс. грн.

Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД, сэкономленные средства будут направлены на выполнение социальных проектов региона.