Мельниченко опять вызывают в Генпрокуратуру

Экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в понедельник, 28 марта, опять вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, где в тот же день будет проходить и допрос бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"КУЧМУ вызывают на допрос на десять утра, а меня где-то на два часа позже", - сказал он, отметив при этом, что не знает, какие следственные действия в этот день будут происходить.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

24 и 25 марта ГПУ хотела провести очную ставку между Л.КУЧМОЙ и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако экс-президент отказался.

По словам Л.КУЧМЫ, он не хочет очной ставки с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку считает его предателем.

«Поймите меня правильно. Я не понимаю - простите мою душу грешную, - как можно с этим существом находиться в одном помещении? И не потому, что он за десять лет на меня вылил грязи столько, что не дай Бог кому-то. Он предатель и на протяжении 10 лет он, можно так сказать, предавал национальные интересы Украины», - сказал Л.КУЧМА.

Он сообщил, что дал письменное объяснение следователю Генеральной прокуратуры, почему он выступает против очной ставки со своим экс-охранником Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я написал официальное заявление с просьбой, где объяснил свой мотив, почему я не хочу встречаться с этим деятелем международного масштаба. Следователь согласился…”, - сказал Л.КУЧМА.