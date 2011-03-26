Украина передала Ираку первую партию бронетранспортеров

Государственная компания «Укрспецэкспорт» передала Ираку первую партию бронетранспортеров БТР-4.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой компании.

В первую партию вошли 26 бронетранспортеров.

Иракская сторона, отмечают в «Укрспецэкспорте», очень серьезно подошла к принятию этой техники. В частности, стрельбовые испытания прошла каждая вторая принятая машина. Украинская бронетехника получила высокую оценку иракской стороны при минимальном количестве замечаний.

Кроме того, иракской стороне были переданы машины технического обслуживания и тренажеры для подготовки экипажей БТР-4.

По результатам испытаний представителями Республики Ирак был подписан акт инспекции приема военной техники.

Отправка данной партии военной техники в Ирак запланирована на апрель этого года.

Как сообщал УНИАН, Украина в августе 2009 года подписала с Ираком контракт о поставке 420 бронетранспортеров.

Общая стоимость контракта составляет 457 млн. дол.