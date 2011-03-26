Украина передала Ираку первую партию бронетранспортеров
Стоимость контракта - 457 млн. дол.
Государственная компания «Укрспецэкспорт» передала Ираку первую партию бронетранспортеров БТР-4.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой компании.
В первую партию вошли 26 бронетранспортеров.
Иракская сторона, отмечают в «Укрспецэкспорте», очень серьезно подошла к принятию этой техники. В частности, стрельбовые испытания прошла каждая вторая принятая машина. Украинская бронетехника получила высокую оценку иракской стороны при минимальном количестве замечаний.
Кроме того, иракской стороне были переданы машины технического обслуживания и тренажеры для подготовки экипажей БТР-4.
По результатам испытаний представителями Республики Ирак был подписан акт инспекции приема военной техники.
Отправка данной партии военной техники в Ирак запланирована на апрель этого года.
Как сообщал УНИАН, Украина в августе 2009 года подписала с Ираком контракт о поставке 420 бронетранспортеров.
Общая стоимость контракта составляет 457 млн. дол.