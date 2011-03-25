Суд в деле Лозинского перешел к дебатам

Днепровский районный суд Киева 24 марта закончил судебное следствие по уголовному делу по обвинению бывших народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО, прокурора Голованевского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО, начальника райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО и егеря Голованевского лесничества Василия ПЕРЕПЕЛИЦЫ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, суд перешел к судебным дебатам, проведение которых запланировано на 14.00 28 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 году рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленные тяжелые телесные повреждения, осуществленные способом, носящим характер особых мучений, или осуществлен группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнен по заказу, или привел к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно показался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.