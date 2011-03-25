В Украине будет Национальная школа судей

Мнение экспертов Венецианской комиссии очень важно и ценно для украинских законодателей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, члена Венецианской комиссии Сергея КИВАЛОВА по случаю открытия сегодня пленарной сессии Венецианской комиссии, в работе которой он принимает участие.

По словам С.КИВАЛОВА, полученные рекомендации Венецианской комиссии всегда внимательно изучаются и в случае необходимости в закон вносятся соответствующие изменения. Он подчеркнул, что за последние 5 месяцев в нашей стране внесен ряд существенных изменений в законодательство о судоустройстве, одним из стимулов которых стало прошлогоднее октябрьское заключение ВК о Законе «О судоустройстве и статусе судей».

"В этом году 24 февраля вступил в силу закон относительно специальной подготовки судей. Дело в том, что в предыдущей редакции закона предусматривалась обязательная специальная полугодичная подготовка кандидатов на должность судьи в высших юридических учебных заведениях IV уровня аккредитации и в Национальной школе судей. В дальнейшем Венецианская комиссия в своем заключении относительно вышеупомянутого закона рекомендовала Украине, чтобы вся система подготовки судей находилась под контролем судебной власти. Именно поэтому был принят закон, который устанавливает, что всю процедуру специальной подготовки кандидатов на должность судьи будет организовывать Национальная школа судей", - отметил С.КИВАЛОВ.

"Напомню, что на нее не распространяются требования законодательства о высшем образовании, она не подотчетна Минобразования. Школа создается при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и функционирует под контролем судебной власти. Все, что связано с такой подготовкой, - программа, учебные планы, порядок прохождения такой подготовки, перечень юридических вузов, которые будут готовить кандидатов, будет разрабатывать ВККС. Сегодня она уже назначила руководство Национальной школой судей. Постепенно система специальной подготовки будет функционировать на все сто процентов с учетом требований европейских стандартов", - подчеркнул парламентарий.

С.КИВАЛОВ также сообщил, что сейчас в парламенте рассматривается законопроект, направленный на расширении полномочий Верховного Суда, с учетом замечаний Венецианской комиссии. 15 февраля парламент принял данный законопроект в первом чтении. На данный момент проходит его подготовка в Комитете ВР по вопросам правосудия к рассмотрению во втором чтении.

"Судьи Верховного Суда и его глава выразили желание принять участие в работе над проектом. Хотя они и не являются субъектами законодательной инициативы, но они хорошие практики. Безусловно, окончательное решение будет принимать парламент. Но если судьи выразили свою заинтересованность в работе над документом, наш комитет рассмотрит все предложения, которые будут внесены представителями наивысшего судебного органа. Всего в процессе подготовки было внесено много поправок – около 400", - сказал С.КИВАЛОВ.

По его словам, сейчас идет активная работа над законопроектом о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей», в котором будет учтена «львиная» доля замечаний ВК, изложенных в заключении № 588 от 18 октября 2010 г.