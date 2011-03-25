Тимошенко прочит Януковичу много проблем в будущем
"Дело против Кучмы его не спасет"
Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает, что возбуждение уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ является отвлекающим маневром власти.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила журналистам после встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.
“Я думаю, что возбуждение уголовного дела против КУЧМЫ - это отвлекающий маневр ЯНУКОВИЧА. Он хочет таким образом отвлечь внимание людей от развала экономики, от развала социальной сферы, от повышения тарифов, от стремительного роста цен, от бесправия, которое сегодня установлено в Украине, от тех коррупционных скандалов, которые сделали вдвое богаче окружение ЯНУКОВИЧА и увеличили количество миллиардеров с 4 до 21 в Украине за счет государственных денег и за счет народной собственности”, - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что, по ее мнению, уголовным делом против Л.КУЧМЫ нынешняя власть хочет “покрыть расправу над оппозицией настоящей” и легализовать политические преследования оппозиционных политиков.
“Но я хочу разочаровать господина ЯНУКОВИЧА: у него много проблем и огромное недоверие в обществе. Это - сегодня. А еще больше проблем у него намечаются в будущем. И у него не хватит экс-президентов для того, чтобы прикрыть все свои провалы, все свои преступления, и все свои развалы которые он устроил в Украине”, - заявила лидер “Батьківщини”.
“Поэтому я думаю, что КУЧМА и дело против него его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) не спасет”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.