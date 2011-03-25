Тимошенко прочит Януковичу много проблем в будущем

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает, что возбуждение уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ является отвлекающим маневром власти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила журналистам после встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

“Я думаю, что возбуждение уголовного дела против КУЧМЫ - это отвлекающий маневр ЯНУКОВИЧА. Он хочет таким образом отвлечь внимание людей от развала экономики, от развала социальной сферы, от повышения тарифов, от стремительного роста цен, от бесправия, которое сегодня установлено в Украине, от тех коррупционных скандалов, которые сделали вдвое богаче окружение ЯНУКОВИЧА и увеличили количество миллиардеров с 4 до 21 в Украине за счет государственных денег и за счет народной собственности”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что, по ее мнению, уголовным делом против Л.КУЧМЫ нынешняя власть хочет “покрыть расправу над оппозицией настоящей” и легализовать политические преследования оппозиционных политиков.

“Но я хочу разочаровать господина ЯНУКОВИЧА: у него много проблем и огромное недоверие в обществе. Это - сегодня. А еще больше проблем у него намечаются в будущем. И у него не хватит экс-президентов для того, чтобы прикрыть все свои провалы, все свои преступления, и все свои развалы которые он устроил в Украине”, - заявила лидер “Батьківщини”.

“Поэтому я думаю, что КУЧМА и дело против него его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) не спасет”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.