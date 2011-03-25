Тимошенко даст брифинг в Жулянах

10:54, 25 марта 2011
Политика
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Политик прилетит из Брюсселя

Сегодня, 25 марта, в 16.45 состоится брифинг лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, которая 23-25 марта находилась в Брюсселе на саммите Европейской народной партии, где провела ряд встреч с европейскими лидерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батькивщина”.

Место проведения брифинга: аэропорт «Киев» (Жуляны).

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