Тимошенко даст брифинг в Жулянах

Сегодня, 25 марта, в 16.45 состоится брифинг лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, которая 23-25 марта находилась в Брюсселе на саммите Европейской народной партии, где провела ряд встреч с европейскими лидерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батькивщина”.

Место проведения брифинга: аэропорт «Киев» (Жуляны).

Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 527-70-84, 067-230-17-05.