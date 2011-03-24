Отдельная группа ЕНП изучит ситуацию в Украине

В будущем месяце начнет работу специальная рабочая группа Европейской народной партии, которая обсудит ситуацию в Украине.

Об этом сегодня во время встречи в Брюсселе с лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО заявил Президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС.

"Это станет одним из этапов подготовки отдельного доклада по Украине", - сказал В.МАРТЕНС, слова которого цитирует персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что Европейская народная партия осуждает ухудшение политической ситуации в Украине, включая беспрецедентное давление на оппозицию. «Хотя мы приветствуем тот факт, что после трех месяцев подписки о невыезде Ю.ТИМОШЕНКО смогла посетить Брюссель, мы признаем, что это стало возможным только после очень мощной поддержки и проявления солидарности со стороны ЕНП и европейских лидеров", - подчеркнул В.МАРТЕНС.