Тимошенко надеется на Соглашение об ассоциированном членстве в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что между Украиной и Европейским Союзом будет подписано Соглашение об ассоциированном членстве.

Об этом она заявила журналистам, после встречи с Президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера партии «Батькивщина», миллионы украинцев сегодня очень хорошо понимают, что страна двигается в обратном направлении от демократии и европейских стандартов. «И надежды миллионов украинцев на то, что наши друзья, наши партнеры в Европейском Союзе, именно эти страны, которые хотят видеть Украину в кругу европейской семьи сегодня, в это непростое для Украины время помогут ей преодолеть эти вызовы и помогут ей выйти на путь демократии и европейской перспективы», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинский народ полагается на то, что соглашение об Ассоциации, которое является надеждой на начало пути относительно интеграции, будет подписано Украиной, потому что Украина - это не только украинская власть. «И если украинская власть не будет выполнять свое домашнее задание, я убеждена, что вы сможете вместе с гражданским обществом, с оппозицией довести это дело до логического завершения и сделать так, чтобы Украина имела с ЕС это Соглашение до конца этого года», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что во время подписания этих документов, в основу будет положено внедрение в Украине главных базовых европейских ценностей. «И честные выборы, о которых вы говорили, которые ожидает все общество в октябре 2012 года - это как раз и является тем выходом из той тяжелой ситуации, в которую сегодня попала Украина, и сохранить честные не фальсифицированные выборы - это значит сохранить для Украины надежду на положительное развитие», - подчеркнула она. Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила В.МАРТЕНСА за его поддержку Украины в течение многих лет.

Лидер партии "Батькивщина" также сегодня в Брюсселе (Бельгия) в рамках саммита Европейской народной партии провела встречу с Президентом Совета Европейского Союза Германом Ван РОМПЕЕМ. "Нам очень важно не терять внимания к того, что происходит в Украине и между Украиной и Европейским Союзом. Это взаимоувязанные процессы", - сказал Г.РОМПЕЙ.