Бродский хвастает, что заложил «бомбу» в Налоговый кодекс

16:56, 24 марта 2011
Политика
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А никто и не заметил...

Уполномоченный правительства по вопросам дерегуляции, бывший глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ сообщил о «бомбе», которую ему удалось заложить в Налоговый кодекс и на которую никто не обратил внимания, хотя она уже действует.

Об этом он заявил журналу WEEKLY.UA.

Речь идет о статье 49.17. Налогового кодекса. В ней написано, что электронные ключи, необходимые для подачи отчетности, налоговики теперь должны выдавать за свой счет, а все реестры и электронные базы будут принадлежать государству и будут бесплатными. «Хочу донести до всех предпринимателей, что они вправе требовать от налоговой электронные ключи бесплатно. Налоговая обязана выполнять эту статью. И лафа в виде поборов (1 тыс. грн. ежегодно с каждого плательщика) для целой группы придворных компаний, которые продавали электронные ключи, тоже закончилась. Еще раз повторю: парламент и президент отменили платные ключи», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ и его ведомство разработали законопроект об усилении ответственности граждан и чиновников при даче взятки. Согласно этому законопроекту за получение взятки штрафом уже не отделаешься. Каждому чиновнику, сотруднику контролирующих или правоохранительных органов, независимо от размера взятки, грозит тюрьма - от двух месяцев до пяти лет, пишет журнал WEEKLY.UA.

Законопроект предполагает санкции не только для нечистых на руку чиновников, но и для граждан, дающих взятку. В частности, для лица, предложившего взятку, размер штрафа вырастет в пять раз (с 30–100 необлагаемых минимумов до 100–500). А за повторную попытку подкупить чиновника придется заплатить уже 500–1000 минимумов (до 17 тыс. грн.) либо же загреметь за решетку на срок от двух до пяти лет.

 

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