Литвин рассказал, что у Азарова «интенсивно ищут» 5 миллиардов
Кабмин готовит изменения в бюджет
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство готовит изменения в бюджет, которыми расходную часть предусматривается увеличить на 5 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с жителями и депутатами местных советов Борзнянского района Черниговской области.
По его словам, сейчас правительство работает над возможностью внести изменения в Государственный бюджет по итогам первого квартала. Он отметил, что предварительно планируется на 5 млрд. увеличить расходную часть бюджета.
В.ЛИТВИН сообщил, что, в частности, предусматривается увеличение выплат педагогам.
«Сейчас интенсивно изыскиваются эти средства», - подчеркнул он.
Он отметил, что в последнее время они педагоги активно “демонстрируют свою позицию”.
В.ЛИТВИН сказал, что в просветительскую сферу «не должна быть привнесена политика».
«У нас в просветительской сфере очень много политики», - сказал он.