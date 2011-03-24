Литвин рассказал, что у Азарова «интенсивно ищут» 5 миллиардов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство готовит изменения в бюджет, которыми расходную часть предусматривается увеличить на 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с жителями и депутатами местных советов Борзнянского района Черниговской области.

По его словам, сейчас правительство работает над возможностью внести изменения в Государственный бюджет по итогам первого квартала. Он отметил, что предварительно планируется на 5 млрд. увеличить расходную часть бюджета.

В.ЛИТВИН сообщил, что, в частности, предусматривается увеличение выплат педагогам.

«Сейчас интенсивно изыскиваются эти средства», - подчеркнул он.

Он отметил, что в последнее время они педагоги активно “демонстрируют свою позицию”.

В.ЛИТВИН сказал, что в просветительскую сферу «не должна быть привнесена политика».

«У нас в просветительской сфере очень много политики», - сказал он.