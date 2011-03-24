Министр прикинул, сколько можно брать с иностранных артистов за концерт

Министр культуры Михаил КУЛИНЯК надеется, что Верховная Рада введет гастрольный сбор для иностранных артистов до конца 2011 года.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

“Надеюсь, что изменения в закон "О гастрольных мероприятиях" будут приняты Верховной Радой до конца 2011 года”, – сказал министр.

По его словам, предлагается ввести гастрольный сбор в размере от 1% до 5%. Рассчитываться он будет исходя из аншлаговой стоимости гастрольного мероприятия. Для мероприятий с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей театрального, академического, народного музыкального искусства – 1%, для гастролей эстрадных, цирковых коллективов и отдельных исполнителей в этих жанрах – 3%, а 5% будут отчислять за шоу-программы ночные клубы, варьете, кафе, рестораны. “Полученные средства будут направляться в Государственный спецфонд поддержки гастрольной деятельности отечественных театральных коллективов и отдельных исполнителей”, – добавил М.КУЛИНЯК.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что концертные агентства, которые везут к нам иностранных артистов, из-за больших отчислений не смогут работать, министр сказал: “Не боюсь. Смотрите, средняя аншлаговая стоимость зала оперного театра составляет около 80 тыс. грн., а 5% от этой суммы – 4 тыс. грн. Как вы думаете, организаторы гастролей смогут заплатить в бюджет такую сумму с учетом того, что билеты на концерт какого-нибудь известного исполнителя стоят минимум 500-1000 грн.? Да, смогут! Их возражения объясняются тем, что обычно концертные агентства показывают убытки, а после введения гастрольного сбора продемонстрируют свои доходы и выйдут из тени”.