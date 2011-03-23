Местные организации профсоюзов пикетируют съезд ФПУ

Съезд Федерации профсоюзов Украины, который начал работу в Киеве, пикетируют представители региональных профсоюзных организаций. Они выступают против безальтернативных выборов председателя ФПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, среди активистов протеста – представители профсоюза «Защита труда», трудового движения «Солидарность» и «Народная солидарность», члены профсоюзов учителей, а также женских организаций.

Участники акции, в частности, требуют от делегатов съезда не голосовать за нынешнего председателя ФПУ Василия ХАРУ, а от уставной комиссии – зарегистрировать альтернативных кандидатов на должность председателя федерации.

По сообщению участников пикета, одного протестующего задержали работники милиции.

Один из альтернативных кандидатов – председатель киевской городской организации Профсоюза рабочих науки и образования Александр ЯЦУНЬ, который 22 марта выступал инициатором проведения акции работников сферы образования под Кабинетом министров, в результате которой правительство с сегодняшнего дня ввело 20% надбавку всем педагогическим работникам.

Второй кандидат – экс-председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (УНИАН: сегодня на пресс-конференции она сообщила, что предоставила уставной комиссии ФПУ все необходимые документы, но ее не зарегистрировали кандидатом и не допустили к участию в съезде).

Как сообщалось, 23-24 марта в Киеве проходит съезд Федерации профсоюзов Украины, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос переизбрания руководства ФПУ.