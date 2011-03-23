Регионалы одобрили, поддержали, призвали - и разошлись

В Киеве завершилось национальное собрание депутатов советов всех уровней от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания приняли резолюцию, в которой призвали депутатов всех уровней «прекратить нагнетание противостояния и социальной напряженности в обществе».

Также в резолюции содержится призыв прекратить «безосновательную критику, подрывающую авторитет страны в мире».

Делегаты собрания одобрили «политический курс Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на осуществление системных реформ» и поддержали «практические мероприятия Президента и правительства Украины на гуманизацию общества, модернизацию экономики и проведение взвешенной международной политики».

Также резолюцией предусматривается укрепление единства депутатов от Партии регионов в советах всех уровней. В документе указывается, что все депутаты от ПР должны «настойчиво добиваться объединения здоровых сил в советах, обеспечения большинства при решении острых проблем территорий, рационального использования бюджетных средств». Кроме того, в резолюции отмечается, что депутаты «должны предотвращать нарушение законодательства, коррупции, разворовывание земельных ресурсов и другого народного добра».