Азаров требует от регионалов «стать ближе к народу»

Премьер-министр, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ требует, что возглавляемая им политическая сила стала ближе к народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в выступлении на национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов сегодня в Киеве.

Председатель Партии регионов сообщил, что в центральном аппарате партии принято решение о том, чтобы на местах «создавались тематические, партийные проекты, направленные на реализацию конкретных задач в каждом населенном пункте».

«Люди должны чувствовать, что власть пришла, что власть для них, что это народная власть. Тут Владимир Михайлович (председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН – УНИАН) говорил, что у него народная партия. Так вот Партия регионов должна стать народной партией и должна работать для народа», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.