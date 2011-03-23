У Януковича - высокая температура
12:30, 23 марта 2011Политика
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Президент не придет на собрание депутатов ПР
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ из-за высокой температуры не будет принимать участия в национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов и шестом съезде Федерации профсоюзов Украины, которые проходят сегодня в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ пожелал успехов в отстаивании прав трудящихся Федерации профсоюзов Украины и поздравил собрание депутатов от Партии регионов.
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