У Януковича - высокая температура

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ из-за высокой температуры не будет принимать участия в национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов и шестом съезде Федерации профсоюзов Украины, которые проходят сегодня в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ пожелал успехов в отстаивании прав трудящихся Федерации профсоюзов Украины и поздравил собрание депутатов от Партии регионов.