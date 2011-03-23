Мельниченко - об очной ставке с Кучмой: Как это не хочет?

Бывший майор Государственной службы охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО требует, чтобы при дальнейшем расследовании дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе состоялась очная ставка с бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, куда его вызывали на допрос по делу Гонгадзе.

«Я требую очной ставки», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, объяснив, что она необходима для устранения всех противоречий в деле.

Тем не менее, отметил он, решение должна принять прокуратура.

На реплику журналистов о том, что Л.КУЧМА не хочет с ним очной ставки, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ответил: «Что значит, не хочет? Наручники!»

К этому Н.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил: «Потом я буду с удовольствием приносить передачи КУЧМЕ, когда он сядет».