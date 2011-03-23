Кучма говорит, что узнал о возбуждении дела из прессы

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА хочет, чтобы в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе были расставлены все точки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, прибыв по вызову следователя в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

«Мне кажется, что и позорное пятно, которое 10 лет специально размывается, оно было бы смыто с имиджа Украины», - сказал Л.КУЧМА.

Отвечая на вопрос, ожидал ли он вызова в Генпрокуратуру, Л.КУЧМА сказал, что для него это было, «как снег среди ясного неба». По его словам, он узнал о возбуждении уголовного дела в отношении себя из средств массовой информации.

На вопрос о том, каких вопросов он ожидает от следователя, экс-Президент ответил, что не знает, поскольку пришел в Генпрокуратуру впервые «после длительного отсутствия», ведь раньше уже неоднократно приходил к следователям Генпрокуратуры для дачи показаний.

В то же время Л.КУЧМА заметил, что кроме пленок Мельниченко не может быть доказательств, “тем более так, как кому-то хочется что-то интерпретировать”. Он напомнил, что еще 5 лет назад отмечал, что «это была ужасная провокация против Украины, Президента Украины». «Я на этих позициях стоял и буду стоять», - подчеркнул Л.КУЧМА.

На вопрос, есть ли в этой ситуации политическая почва, Л.КУЧМА ответил, что сегодня можно говорить о многих предпосылках, о многих версиях, но с его стороны и по его убеждению, это делать «абсолютно некорректно».

«Я надеюсь, что у журналистов будет достаточно информации, чтобы в какой-то степени, более-менее остановиться на более правдивой версии», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как его близкие восприняли информацию о возбуждении уголовного дела, Л.КУЧМА сказал, что это было “достаточно нелегко”.