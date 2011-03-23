Азаров сделал строгое предупреждение Табачнику

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сделал строгое предупреждение министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ за необеспечение поднятия зарплат педагогам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Вчерашнее пикетирование Кабинета министров Украины учителями с требованиями, которые в действительности правительство рассмотрело и удовлетворило уже три месяца назад, - это констатация безответственности профильного министра и местных администраций, которые финансируют заведения образования. Почему Вы ждали протестов людей самой благородной профессии, к которым мы должны относиться с особым вниманием и уважением?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он выразил неудовлетворение тем, что вопрос повышения зарплат педагогам не решался в обычном режиме. «Я крайне не удовлетворен тем, что Вы, Дмитрий Владимирович, оказались неспособными решить этот вопрос своевременно и без конфликтов. Вы даже не вышли к учителям, не нашли необходимых слов для своих людей. Делаю Вам строгое предупреждение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос об установлении 20-процентной надбавки тем педагогам, которые до сих пор ее не получали. В частности, это касается психологов, воспитателей дошкольных учебных заведений и других.