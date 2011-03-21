В Донецке около 5 тыс. работников образования провели митинг

В Донецке на центральной площади им. Ленина около 5 тыс. работников образования, прибывшие практически со всех городов региона, провели митинг, на котором потребовали от центральных органов власти увеличить финансирование отрасли и поднять зарплату учителям.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг был организован Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Акция проходила в рамках Всеукраинской акции протеста в связи с нарушением законных прав работников отрасли и сужением им законодательно установленных социально-экономических гарантий.

Выступающая на митинге председатель Петровской районной города Донецка организации профсоюза Наталья ЧАЩИНА обвинила украинскую власть в нынешнем нищенском существовании образовательной отрасли и призвала выполнить свои обещания, данные педагогам и всем бюджетникам по повышению их уровня заработной платы. Она напомнила, что зарплата учителя зависит от минимальной заработной платы, официально установленной в Украине, но, не смотря на то, что сегодня она составляет 941 грн., педагогам по первому разряду Единой тарифной сетки начисляют ее от суммы в 615 грн.

«Мы не можем так жить. Жить так образование не может и не будет, и хватит уже нам молчать!», - заявила Н.ЧАЩИНА. И, обращаясь ко всем, кто представляет сегодня государственную власть, сказала: «Вы огласили 2011 год годом образования. Как это? Или выживем, или нет?.. Наверное, нет! Глядя на то, как сейчас не хватает денег на энергоносители, глядя на то, что сегодня государство называет питанием детей, глядя на то, как проводится оптимизация школьной сети и глядя, как учителя отправляются в бесплатные отпуска, мы можем сказать так – «Мы не уверены, что мы закончим этот учебный год! Мы так думаем, а как думают власть имущие?».

Н.ЧАЩИНА, обращаясь к митингующим, с упреком в адрес нынешней власти добавила: «Как они могут думать, если они даже не знают точный размер минимальной зарплаты, они не знают, что в основу заработной платы учителя заложено не 941 грн., законодательно установленная сумма, а 615 грн. Они не знают, что каждый месяц государство не додает в карман учителя около 500 грн. Они не знают, что наша с вами зарплата в 10, в 12 раз меньше заработной платы члена правительства и народного депутата».

Также участники акции оживленно встретили и поддержали ее вопросы к действующей власти о том, почему в Украине, европейской стране, существует такое неравенство в обеспечении государством своих работников необходимыми средствами для работы, в обеспечении средствами на оздоровление и т. д.

«Мы сегодня собрались, чтобы спросить - Почему мы живем в одном государстве, а государство дает бесплатно ноутбуки, канцтовары народным депутатам, а учитель, которому очень необходим для профессиональной деятельности и ноутбук, и канцтовары, не может заплатить за эти товары. Почему мы живем в одном государстве, в одних природно-климатических условиях, работаем с нервным и эмоциональным напряжением, но одни имеют бесплатное лечение и систематический отпуск на курортах, а мы не можем не оздоровиться, не полечиться. А что говорить уже о жилье, которое бесплатно выдается народным депутатам, а, извините, оно для нас такое далекое, как тот мираж», - заявила Н.ЧАЩИНА.

Остальные выступающие на митинге полностью поддержали сказанное профсоюзным лидером и все присутствующие участники акции не один раз скандировали лозунг: «Пока мы едины – мы не победимы!».

По итогам митинга его участниками была принята резолюция, адресованная Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и главе правительства Николаю АЗАРОВУ.

В резолюции митингующие потребовали выполнения ст. 57 Закона Украины «Об образовании» в части уровня оплаты труда педагогов, выполнения Национальной доктрины развития образования Украины в XXI столетии относительно установления пенсий педработникам в размере от 80-90% от их заработной платы и предостерегли власть от необдуманного закрытия школ. «По нашим убеждениям, закрытие, ликвидация и перепрофилирование учебных заведений приведут к негативным экономическим последствиям», - сказано в резолюции.