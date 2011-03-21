Липовому «Герою Советского Союза» дали квартиру в центре Киева

Следственное управление столичной милиции по материалам ГУБОП МВД Украины возбудило уголовное дело по факту мошеннических действий лица, присвоившего себе звание Героя Советского Союза и по поддельным документам завладевшего однокомнатной квартирой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что 50-летний гражданин, используя поддельные удостоверения и справки о присвоении ему звания Героя Советского Союза, в 2008 году бесплатно вне очереди получил в центре Киева однокомнатную квартиру и длительное время пользовался льготами, на которые имеют право действительные Герои Советского Союза.

На квартиру наложен арест, устанавливается нанесенный ущерб и проводится проверка действий должностных лиц органов местной власти, которые предоставили мошеннику жилье.