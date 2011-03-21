С 27 марта по 3 апреля по инициативе Международного еврейского культурного центра «Гилель» и при поддержке Главного управления по делам семьи молодежи и спорта города Киева состоится Всеукраинская социальная акция "Неделя Добрых Дел", приуроченная к Международному дню добрых дел.

Данная акция дает возможность украинцам перейти от намерений к действиям и начать творить добро сегодня и сейчас.

Каждый день "Недели Добрых Дел" будет представлен определенной волонтерской опцией, к которой в любой момент смогут присоединиться все желающие.

Свои добрые дела каждый сможет закрепить на Ленте Добрых Дел в центре города, на Крещатике.

Торжественное завершение акции при участии украинских СМИ состоится в ресторане фестиваля «Диван».

Подробности на сайтеhttp://goodweek.at.ua/