ГПУ разрешила водителям игнорировать гаишников еще с двумя типами радаров?

Генеральная прокуратура Украины заявляет о незаконности использования ГАИ радаров "TrueCAM LNI 20/20" и "Арена".

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В частности, по данным ГПУ, на протяжении января-февраля в органы прокуратуры поступило значительное количество обращений граждан по поводу законности привлечения к административной ответственности в сфере нарушения правил дорожного движения, зафиксированных с помощью технических средств иностранного производства "TrueCAM LNI 20/20" и "Арена".

Генпрокуратурой на этот счет была проведена проверка, и установлено, что эти технические средства используются Департаментом ГАИ МВД без экспертного заключения или сертификата соответствия, что являются нарушением требований законов Украины "Об информации" и "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах".

По результатам проверки с целью защиты прав граждан и интересов государства Генеральной прокуратурой 11 марта 2011 года начальнику Департамента ГАИ МВД Украины внесено предписание об устранении выявленных нарушений закона, проинформировали в ГПУ.