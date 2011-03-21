Нардеп инициирует всеукраинский референдум по продаже земли

«Только народ Украины имеет право решать, стоит ли продавать украинскую землю», – заявил народный депутат Украины, президент партии «ПРАВДА» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя свой законопроект № 8252 о необходимости вынесения на всеукраинский референдум вопроса о возможности продажи сельскохозяйственной земли в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Согласно Конституции, украинская земля является собственностью украинского народа. Поэтому именно украинский народ, а не 450 депутатов, должен решить, стоит ли продавать землю. Так что этот вопрос необходимо вынести на всеукраинский референдум, который должен состояться уже этой осенью», – сказал президент партии «ПРАВДА».

«Результат такого референдума должен стать законом как для Верховной Рады, так и для правительства. Если народ решит не продавать землю, парламент будет обязан продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Если же народ Украины позволит свободное обращение земли, то Верховная Рада должна разработать и принять качественный и эффективный закон о рынке земли, который бы максимально защитил интересы крестьян», – высказал своё убеждение Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Внесенный Д.ВЕТВИЦКИМ Проект Закона Украины № 8252 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения исключительно всеукраинским референдумом» зарегистрирован в Верховной Раде Украины 17 марта 2011 года.

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины и Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах».

Вопрос о введении рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения предлагается отнести к перечню вопросов, которые решаются исключительно всеукраинским референдумом. В связи с этим куплю-продажу земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, или отчуждение таких земельных участков другим способом и изменение их целевого назначения предлагается запретить до момента решения соответствующего вопроса Украинским народом непосредственно на национальном референдуме.

Также предлагается законодательно закрепить основные принципы, на которых должно основываться законодательство о рынке земли в случае, если решением всеукраинского референдума будет введён рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения.