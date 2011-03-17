Баррозу поставил Януковичу жесткое условие?

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится 20-22 апреля в Киеве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что есть одно условие, выдвигаемое Ж.БАРРОЗУ – отсутствие на конференции Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

«Это главное условие», - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Киев пока не сообщил, планируется ли участие А.ЛУКАШЕНКО в конференции.

Согласно веб-сайту конференции, правительство Беларуси является одним из ее соорганизаторов вместе с правительствами Украины и России, Еврокомиссией, Советом Европы и рядом других организаций.

Как сообщал УНИАН, после событий в Минске 19 декабря 2010 года ЕС ввел ряд санкций против официального Минска. Брюссель, в частности, требует освобождения политических заключенных и наказания виновных в применении силы против мирных демонстрантов.