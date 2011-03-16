Комитет ВР отклонил проект, ограничивающий льготы гражданам

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда принял решение об отклонении очередного антисоциального правительственного законопроекта №7562 о выполнении гарантий государства по судебным решениям.

Об этом, как сообщает пресс-служба БЮТ-Батьківщини, заявил член Комитета, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский.

По его словам, в переходных положениях этого законопроекта правительство фактически существенно ограничивало или вообще ликвидировало социальные выплаты и льготы 16 категориям граждан, в частности, чернобыльцам, афганцам, инвалидам войны и бюджетным работникам.

«Этот законопроект прямо нарушает положение ст. 22 Конституции Украины, запрещающей ограничивать социальные права граждан, поэтому Комитет решил его отклонить», - заявил Павловский.

Кроме того, Андрей Павловский сообщил, что сегодня проправительственное большинство не поддержало включения в повестку дня законопроекта №8042 о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины, которым предусматривалось введение 5-летнего моратория на повышение пенсионного возраста и моратория на повышение минимального трудового стажа на 10 лет.

Павловский отметил, что указанный законопроект был внесен членами фракции «БЮТ-Батьківщина» как альтернатива пенсионной реформе правительства Азарова, «которая в действительности является не реформой, а пенсионным геноцидом».