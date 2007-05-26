У внутренних войск приказ не применять силу против ГАИ
22:25, 26 мая 2007Политика
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Об этом сообщил зам командующего
Внутренние войска не будут применять силу в отношении подразделений ГАИ и «Беркута», которые блокируют их въезд в Киев.
Об этом в эфире «5-го канала» заявил заместитель командующего внутренних войск Украины Николай МИШАКИН.
«Мы будем стоять сколько угодно, лишь бы не пролилась ни одна капля крови… где угодно, чтобы силового варианта не было, и дать возможность политикам договориться и решить вопросы мирным цивилизованным путем», - отметил Н.МИШАКИН.
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