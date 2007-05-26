У внутренних войск приказ не применять силу против ГАИ

Внутренние войска не будут применять силу в отношении подразделений ГАИ и «Беркута», которые блокируют их въезд в Киев.

Об этом в эфире «5-го канала» заявил заместитель командующего внутренних войск Украины Николай МИШАКИН.

«Мы будем стоять сколько угодно, лишь бы не пролилась ни одна капля крови… где угодно, чтобы силового варианта не было, и дать возможность политикам договориться и решить вопросы мирным цивилизованным путем», - отметил Н.МИШАКИН.