ЦИК приняла решение образовать Службу госреестра избирателей

Центральная избирательная комиссия образует Службу государственного реестра избирателей.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня под председательство председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором после соответствующего обсуждения принято решение образовать Службу распорядителя Государственного реестра избирателей. Также ЦИК утвердила Положение о Службе распорядителя Государственного реестра избирателей.

Цель постановления, которое было принято по этому поводу, - обеспечение выполнения Центральной избирательной комиссией функций распорядителя Государственного реестра избирателей.

Согласно указанному Положению, Служба является самостоятельным структурным образованием при Центральной избирательной комиссии. Ее деятельность направлена на обеспечение организационного и технологического функционирования Государственного реестра избирателей.

В Положении выписаны основные задачи и функции Службы, полномочия ее руководителя, руководителей ее структурных подразделений и других работников, а также ответственность работников.

Председатель Центризбиркома Я.ДАВЫДОВИЧ напомнил, что 22 февраля 2007 года Верховная Рада Украины приняла, а Президент Украины подписал Закон Украины „О Государственном реестре избирателей”. По его словам, принятие постановления Комиссии „О Службе распорядителя Государственного реестра избирателей” является плановой работой Центризбиркома и абсолютно не связано с внеочередными выборами.

«Создание Государственного реестра избирателей – это один из положительных моментов на пути к дальнейшему проведению честных, прозрачных и демократических выборов», - отметил Я.ДАВЫДОВИЧ и добавил, что «создание этого реестра – вопрос не одного месяца, и даже, не одного года».