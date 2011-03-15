У Тимошенко утверждают, что цены в 2010 году выросли на 42%

«Фактический индекс потребительских цен в декабре 2010 года составил 142,3% к декабрю 2009 года против 109,1%, официально обнародованных Госкомстатом». К такому выводу пришли аналитики экономического департамента «Батькивщины», оценивая реальные показатели инфляции в 2010 году, сообщает официальный сайт партии. Это значит, что в 2010 году ценовая нагрузка на семейные бюджеты подавляющего большинства украинцев выросла не на 9, а на 42%. И именно в таких параметрах должно происходить инициированное в Верховной Раде парламентской фракцией «БЮТ-Батькивщина» увеличение зарплат и пенсий.

Подобная индексация давно предусмотрена законом. Однако правительство Януковича-Азарова умышленно фальсифицирует показатели инфляции – понятно, что в сторону снижения. Делается это для того, чтобы обмануть людей, осуществляя фиктивную индексацию вместо реальной. По информации из областей, изнасилованное администрацией Януковича руководство Госкомстата требует от своих региональных подразделений подавать наверх лживую информацию об инфляции.

«В Украине существенная часть доходов населения направляется на покупку продовольственных товаров, а удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг занимает второе место, потому логичным было пересчитать индекс цен, в первую очередь, для этих составляющих потребительской корзины». Именно поэтому при расчете реального индекса инфляции экономический департамент «Батькивщины» «ориентировался на положение основной массы населения, которую мало интересует масштаб роста цен на дорогие виды продукции».

«Очевидно, - утверждают экономисты, - что объем расходов регулируется населением в соответствии с его доходами. Рост цен со временем делает невозможным сохранение прежней структуры потребления, если рост дохода отстает от роста цен. Структура потребления изменяется: сокращается потребление дорогих товаров и услуг, и, в порядке компенсации, увеличивается потребление дешевых».

Сопоставив инфляцию с размером среднемесячной номинальной заработной платы в соответствующем периоде установили, что в декабре 2009 года доля продовольственной корзины составляла 32,3%, а в грудных в 2010 году - уже 57,3%! средней зарплаты украинцев. Соответственно, для определения реальной инфляции и реальной индексации доходов еще более весомым фактором стал рост цен на пищу. Следовательно, если исходить из реального уровня инфляции на протяжении года правления Януковича-Азарова наблюдается стремительное падение доходов и значительное ухудшение качества жизни большинства граждан Украины.