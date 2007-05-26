Пискун: нет оснований для введения чрезвычайного положения

На пресс-конференции в Генеральной прокуратуре Украины Святослав ПИСКУН отметил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для введения чрезвычайного положения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ПИСКУНА, «никакого повода для чрезвычайного положения в стране нет».

Он также сказал, что чрезвычайное положение может вводиться в государстве только с согласия Верховной Рады. «Если без Верховной Рады, то это уже не введение чрезвычайного положения, а это уже диктатура, а с диктатурой борются», - сказал он.

Кроме того, по его словам, «не серьезно» выглядят попытки ввести чрезвычайное положение только ввиду того, что определенные политические силы не хотят принимать участие в досрочных выборах.

Отвечая на вопрос, что будет делать С.ПИСКУН, если все же чрезвычайное положение будет введено, он сказал: «надену кожанку, возьму маузер, я думаю, что так сделают и мои коллеги, и будем судом тройки выводить во двор Генпрокуратуры и начнем приводить военное положение в порядок».