Иван Плющ подтверждает передислокацию внутренних войск по приказу Президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ заявил, что передислокация внутренних войск осуществляется по распоряжению Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Глава государства и Верховный Главнокомандующий издал распоряжение Командующему внутренних войск Александру КИХТЕНКО обеспечить охрану государственных объектов (в частности Генеральной прокуратуры и Конституционного Суда Украины), общественный порядок в столице Украины и безопасность ее жителей. Во исполнение этого распоряжения командованием внутренних войск предприняты соответствующие меры», – отметил И.ПЛЮЩ.

Секретарь СНБОУ предостерег представителей государственных органов, в частности Министерства внутренних дел, их должностных лиц, а также лидеров политических сил от попыток препятствовать выполнению распоряжений Президента Украины.

«Действия Президента направлены на соблюдение прав и свобод граждан, стабилизацию ситуации в столице. Попытки помешать им будут иметь адекватный ответ, а виновные в них будут нести персональную ответственность», – заявил секретарь СНБОУ.

И.ПЛЮЩ подчеркнул, что введение в столицу дополнительных подразделений внутренних войск является общепринятой практикой и не будет препятствовать нормальной жизни города, отдыху киевлян и гостей столицы. Он напомнил, что несколько недель назад в Киев уже вводились внутренние войска численностью до 2 тысяч человек с целью обеспечить общественный порядок.

«Введение внутренних войск необходимо, чтоб гарантировать спокойную жизнь города, предупредить провокации любых лиц, которые будут пытаться испортить людям праздник», – подчеркнул секретарь СНБОУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины сообщили, что со всех региональных подразделений Внутренних войск МВД Украины в направлении города Киева отправились несколькотысячные подразделения внутренних войск.