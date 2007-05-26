Продолжается съезд ”Нашей Украины”
11:13, 26 мая 2007Политика
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На съезде 340 делегатов
В Киеве началось очередное заседание межпартийного съезда блока «Наша Украина».
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует около 340 делегатов.
На съезде планируется принять решение о лишении полномочий народных депутатов пятого созыва фракции «Наша Украина».
Съезд должен был открыться в 10 утра, однако его начало было задержано в связи с участием лидера «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО во встрече с Президентом Украины.
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