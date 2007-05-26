Продолжается съезд ”Нашей Украины”

В Киеве началось очередное заседание межпартийного съезда блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует около 340 делегатов.

На съезде планируется принять решение о лишении полномочий народных депутатов пятого созыва фракции «Наша Украина».

Съезд должен был открыться в 10 утра, однако его начало было задержано в связи с участием лидера «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО во встрече с Президентом Украины.