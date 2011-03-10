Грымчак добился, чтоб прокуратура таки занялась его дракой со Стогнием
Подольский районный суд Киева признал незаконным постановление прокуратуры Подольского района столицы об отказе депутату Верховной Рады от “Народной самообороны” Юрию ГРЫМЧАКУ в возбуждении уголовного дела после избиения его главным советником министра внутренних дел Константином СТОГНИЕМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны» со ссылкой на Ю.ГРЫМЧАКА.
В пресс-службе напомнили, что К.СТОГНИЙ нанес телесные повреждения народному депутату 12 ноября прошлого года около 22.30 возле помещения студии “ШустерLive”. Ю.ГРЫМЧАК обратился с заявлением в прокуратуру, но она отказала в возбуждении уголовного дела. К.СТОГНИЙ отрицал, что избил Ю.ГРЫМЧАКА, и заявил, что вообще его не знает. Позже было обнародовано видео, на котором четко видно, что именно К.СТОГНИЙ первым бросился на депутата.
“Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела усматривается, что заместитель прокурора принял решение, не выяснив и не проанализировав все обстоятельства дела, которые могли бы полностью раскрыть имеющиеся признаки состава преступления”, - говорится в решении суда.
По сообщению пресс-службы, судья отметил, что прокурор выслушал свидетелей со стороны К.СТОГНИЯ и со стороны Ю.ГРЫМЧАКА, но в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела не указал, почему он не принял показания свидетелей со стороны депутата и принял во внимание только показания свидетелей со стороны К.СТОГНИЯ. “В связи с чем суд приходит к выводу об односторонности проведенной проверки”, - говорится в решении суда.
Суд считает, что нужно провести проверку всех неисследованных обстоятельств дела и также опросить свидетелей, которые не являются заинтересованными лицами.
“Жалобу ГРЫМЧАКА Юрия Николаевича на постановление заместителя прокурора Подольского района г. Киева советника юстиции БАЛИТЫ Р.И. об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.11.2010 года - удовлетворить”, - говорится в решении суда.
Ю.ГРЫМЧАК отметил, что «это было не решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела, а простая отписка», потому что проверки его заявления не было сделано. “Когда мне было отказано в возбуждении дела, то это было немного странно, учитывая, что именно произошло возле помещения студии. Поражала и ложь СТОГНИЯ, что он меня якобы не трогал. В судебном заседании я приводил те же аргументы, что и в прокуратуре, когда меня опрашивали. Но тогда нас не услышали. Сегодня же суд, наконец, меня услышал”, - заявил народный депутат.