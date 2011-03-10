Нардеп обвиняет Азарова в росте безработицы и снижении оплаты труда

Народный депутат, член президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ считает, что реформы Кабинета министров Николая АЗАРОВА привели к росту безработицы и снижению оплаты труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое мнение депутат высказал, комментируя последние данные официальной статистики в сфере трудовой занятости.

В.ВЯЗИВСКИЙ напомнил, что, согласно данным Госкомстата, средняя зарплата в январе сократилась на 332 грн. (на 13,2%), а долг по зарплате увеличился на 126 млн. - до 1,34 млрд. Количество официально зарегистрированных безработных за январь выросло на 40 тыс. - до 585,6 тыс. чел., вдвое увеличилось количество работающих, отправленных в неоплачиваемые отпуска, – до 118 тыс., а количество тех, кто работает неполную рабочую неделю, возросло до 520 тыс. По оценке Государственного центра занятости, за два месяца применения Налогового кодекса теневая занятость в Украине увеличилась вдвое.

По мнению народного депутата, такие негативные показатели статистики являются результатом непродуманных действий власти, в частности введения Налогового кодекса и закона о едином социальном взносе.

«Предприниматели увидели в правительственных инициативах для себя значительные угрозы, почувствовали рост налоговой и административной нагрузки, а поэтому в Украине снижается количество желающих зарегистрировать свой бизнес, зарегистрированные предприниматели прекращают деятельность, и, соответственно, сокращается количество официальных рабочих мест», - отмечает В.ВЯЗИВСКИЙ.

По его мнению, главная причина уменьшения зарплаты и роста теневой занятости – непосильные, одни из самых высоких в мире, отчисления, установленные законом о едином социальном взносе. Из-за этого, убежден депутат, работодатели вынуждены искать пути для сокращения расходов: или выплачивать часть зарплаты в конверте, чтобы не платить взносы в полном объеме, или уменьшать реальную зарплату.

«Детенизация возможна лишь за счет создания стимулов, как для работодателей, так и для работников, а не за счет увеличения штрафов. Поэтому очередные правительственные инициативы по введению индикативной заработной платы и увеличению штрафов будут иметь негативные последствия для рынка труда», - считает В.ВЯЗИВСКИЙ.

Кроме того, по словам «нашеукраинца», правительственная пенсионная реформа, которая сохраняет несправедливый механизм начисления пенсий для большинства граждан по сравнению с высокодолжностными лицами, не способствует выходу из тени заработной платы.

«Пока работники не увидят прямой зависимости между оплаченными социальными взносами и размером своей пенсии, правительственные инициативы, направленные на легализацию заработной платы, не будут иметь успеха», - отметил народный депутат.

Он подчеркнул: «Правительство может сколько угодно восхвалять свои реформы и говорить о создании благоприятного инвестиционного климата, но если на практике происходят абсолютно противоположные вещи, – бизнес будет сворачивать свою деятельность, а социальное положение большинства граждан только будет ухудшаться».