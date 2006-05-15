Рыбачук написал заявление об увольнении?

Сейчас заявление, вроде бы, лежит на столе Президента. Пока не известно, подписал его Виктор Ющенко или нет.

Такая информация поступила из неофициального источника в Верховной Раде.

Звонок в Секретариат ситуации не прояснил: там от комментариев попросту отказались. И этим фактически подтвердили слухи, которые циркулируют в кулуарах Верховной Рады.

Причины отставки называют разные. Вспоминают, например, о якобы имевшемся конфликте между руководителями избирательной кампании блока «Наша Украина» и Секретариатом на парламентских выборах. Выходит, и Рыбачук, и Роман Бессмертный, руководивший избирательной кампанией «НУ», «ответили» за не слишком привлекательный результат?

Есть, впрочем, и другая версия. «Олег Рыбачук уходит, потому что в Секретариате ему работать неинтересно, - поделился мнением источник в ВР. – Он, безусловно, талантливый бизнесмен, энергичный политик, но не канцелярист. Госсекретарь, как известно, очень близкий друг Президента, именно он познакомил Виктора Андреевича с Екатериной Чумаченко. Рыбачук согласился возглавить Секретариат после ухода Зинченко и отставки правительства - это был очень сложный для главы государства момент». По слухам, главу Секретариата трудоустроят за границей. В качестве альтернативы рассматриваются должности посла в Швеции или Великобритании.

Обком со ссылкой на "КП в Украине"