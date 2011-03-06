Тимошенко попросила прощения у украинцев

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко в Прощеное воскресенье попросила у всех извинить ее.

«В этот Богом благословенный день, прошу у всех прощения. Пусть любовью будут согреты души, умеющие прощать», — написала она на своей странце в Twitter, сообщает Зеркало недели.

Напомним, что сегодня у православных и греко-католиков принято просить друг у друга прощения.