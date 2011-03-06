Тимошенко попросила прощения у украинцев
19:16, 06 марта 2011Политика
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В своей странце в Twitter
Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко в Прощеное воскресенье попросила у всех извинить ее.
«В этот Богом благословенный день, прошу у всех прощения. Пусть любовью будут согреты души, умеющие прощать», — написала она на своей странце в Twitter, сообщает Зеркало недели.
Напомним, что сегодня у православных и греко-католиков принято просить друг у друга прощения.
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