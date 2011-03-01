Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение тарифов

Народные депутаты Петр СИМОНЕНКО и Валентин МАТВЕЕВ предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию до погашения задолженности по заработной плате и других денежных выплат населению.

Об этом говорится в законопроекте №8162 «О первоочередных мерах относительно повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги», внесенном в ВР 25 февраля т.г.

Согласно документу, в связи с невыполнением государством обязательств по выплате зарплаты и других денежных выплат населению, предлагается запретить начислять с 1 января 2011 года и взыскивать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение платы и за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электроэнергия, тепловая энергия, водоотвод, содержание и эксплуатация жилья и придомовых территорий, уборка мусора, лифтовое хозяйство).

Средства, взысканные с граждан Украины в виде пени по расчетам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 января 2011 года, планируется зачислить в будущие платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Законопроектом предлагается определить, что ЖКУ и потребленные в быту природный газ и электроэнергия оплачиваются населением по ценам, установленным НРКЭ и органами местного самоуправления по состоянию на 1 февраля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля т.г. Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которые касаются введения моратория на взимание с граждан Украины пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно принятому в прошлом году Верховной Радой закону, на долг за коммунальные услуги, которые образуются с 1 января 2011 года, будет начисляться пеня в размере 0,1%.

7 сентября 2010 года Верховная Рада Украины отказалась установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.